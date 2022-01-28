Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü. Tartışma olarak başlayan olayın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi sonucunda çıkarılan silahlar, 2 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına sebep oldu.

YARALININ HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay, akşam saatlerinde yeni adliye sarayı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar silahlarına davrandı. Kavgada S.G. olay yerinde, R.T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, K.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralı K.T. ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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