Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de ebelik yapan 45 yaşındaki kadını ölüm, görevi esnasında buldu. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen ebe, görev sırasında kalp krizi geçirdi. Hemen en yakın hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, hayatını kaybetti.

EVLİ VE 2 ÇOCUK ANNESİYDİ

Edinilen bilgiye göre, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ebe olarak görev yapan Saadet Aksoy (45), çalıştığı sırada kalp krizi geçirdi. Başiskele’deki bir özel hastaneye kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Aksoy'un cenazesinin Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderileceği belirtildi.



İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde ebe olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Saadet Aksoy'u kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

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