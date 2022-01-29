Türkiye Gazetesi

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde meydana gelen olayda Atakum Belediyesi santralinde 10 yıldır görev yapan 34 yaşındaki Şenol Gül, girdiği bunalım sonucu evinden tabancayla kendisini vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Şenol Gül, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ATAKUM BELEDİYESİ’NDEN TAZİYE MESAJI

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, personelinin vefatıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Başkan Deveci mesajında, “Kıymetli mesai arkadaşımız Şenol Gül'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve Atakum Belediyesi ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.