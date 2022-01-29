Türkiye Gazetesi

İstanbul, tarihi ve doğal birçok güzelliği ile herkesi mest ederken, İstanbulluların bile varlığından haberdar olmadığı Beykoz’un gizemli adası 'Eşşek adası' görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Beykoz Riva Elmasburnu açıklarında yer alan ve balıkçı kuşların uğrak noktası olan Eşşek Adası, pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Adada insan yaşamına ait çok az iz bulunurken, ada genelinde hakim olan sessizlik ise en herkesi kendisine hayran bırakan detaylardan sadece biri.

Ağaç bulunmayan, otlak bir bitki örtüsü ile kaplı olan Eşşek Adası ıssız bir kara parçası haline gelmiş durumda. Denizcilerin yönünü kaybetmemesi için, adada bir de deniz feneri bulunuyor.

Dalgalarla baş başa olan ada, havadan çekilen görüntüsü ile görenleri mest etti.