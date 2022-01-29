Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’nin 29 Ocak Cumartesi tarihli hava durumu raporuna göre ülke genelinde buzlanma ve don ile kuvvetli yapış etkili olacak. Yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacak yağışlar Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Erzurum'un güney kesimlerinde etkisini gösterecek.

SICAKLIKLAR 4 DERECE BİRDEN ARTACAK

Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DİK YAMAÇLARDA ÇIĞ RİSKİ VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ’DEN 33 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 33 il arasında Ağrı, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Kars, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan Düzce, Amasya, Bingöl, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük bulunuyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

BURSA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

KOCAELİ 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

İZMİR 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

MUĞLA -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ADANA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANKARA 10°C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR -10°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA -15°C, -5°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -15°C, -4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU -7°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -15°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı

MALATYA -12°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı