Meteoroloji’nin 29 Ocak Cumartesi tarihli hava durumu raporuna göre ülke genelinde buzlanma ve don ile kuvvetli yapış etkili olacak. Yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacak yağışlar Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Erzurum'un güney kesimlerinde etkisini gösterecek.
SICAKLIKLAR 4 DERECE BİRDEN ARTACAK
Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
DİK YAMAÇLARDA ÇIĞ RİSKİ VAR
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
METEOROLOJİ’DEN 33 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 33 il arasında Ağrı, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Kars, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan Düzce, Amasya, Bingöl, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük bulunuyor
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
BURSA 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
KOCAELİ 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
İZMİR 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
MUĞLA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ADANA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANKARA 10°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR -10°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA -15°C, -5°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -15°C, -4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -15°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı
MALATYA -12°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı