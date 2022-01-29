Türkiye Gazetesi

Adana’nın Çukurova ilçesinde 33 yaşındaki H.A.T., 26 Ocak günü evine gelmedi. Bunun üzerine endişelenen ailesi ekiplere kayıp başvurusunda bulundu.

İNTİHAR ETMİŞ

H.A.T. bir türlü bulunamazken, Seyhan Baraj Gölü kenarında tabancayla otomobilinde intihar etmiş bir yaralı şahıs olduğu bilgisi geldi. Olay yerine giden polis ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

“HAYATTAN BIKTIM”

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada intihar eden şahsın H.A.T. olduğunu belirledi. Otomobilde yapılan incelemelerde ise şahsın ölmeden önce “ölümümden kimse sorumlu değildir, hayattan bıktım” diyerek not bıraktığı öğrenildi.

HERKESİ DUYGULANDIRDI

Olay yerine genç şahsın ailesi ve arkadaşları geldi. Bir arkadaşının H.A.T.’ye son bir kez bakıp ağlaması ise yürekleri sızlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ

H.A.T.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. H.A.T'nin cenazesi, otopsinin ardından morgdan alınarak toprağa verildi.