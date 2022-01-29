Türkiye Gazetesi

Hafta başında yurt genelinde kendisini gösteren ve birkaç gün boyunca İstanbul'da da yoğun şekilde etkili olan kar yağışı, ulaşım ve birçok açıdan hayatı zorlaştırırken barajlara doluluk oranı olarak olumlu yansıdı.

Kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplanırken, karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında büyük artış yaşandı. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 54.66'ya kadar yükseldi.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 76.62

Alibeyköy yüzde 35.3

Büyükçekmece yüzde 43.97

Darlık yüzde 54.29

Sazlıdere yüzde 23.26

Elmalı yüzde 74.48

Istrancalar yüzde 68.2

Kazandere yüzde 59.56

Pabuçdere yüzde 60.05

Terkos yüzde 49.92

ALİBEY BARAJINA KAMYONLARLA KAR TAŞINDI

İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası Sultangazi Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler kepçe yardımıyla cadde, sokak ve kaldırımlardan topladıkları karları kamyonlara doldurup, Alibey Barajı bölgesine döktü.

Günlük 200’e yakın araçla Alibey Barajı havzasına kamyonlarla kar taşıdıklarını kaydeden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, "Sultangazi Belediyesi olarak Av. Abdurrahman Dursun Beyin talimatıyla bu yıl üçüncüsünü yaptığımız sokak ve caddelerdeki kar küreme çalışmalarımızda araçlarımızla birlikte topladığımız karları Alibey Barajının havzasının eteklerine bırakıyoruz. Burada karlar eriyince İstanbul’un içme suyuna bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Geçen yıl ciddi bir çalışma yapmıştık. Bu yıl kar miktarı daha da fazla. Bugünden itibaren tekrar başladık. Günlük 150-200 kamyona yakın karı baraj havzasına bırakıyoruz. İnşallah bunlar içme suyumuza katkı sağlamış olacak" dedi.

TRAKYA'DA DA DOLULUK ORANI ARTTI

Geçtiğimiz yıl kuraklık sebebiyle kuruma noktasına gelen Trakya’daki 14 baraj, kar yağışı nedeniyle 101 milyon 958 bin metreküp arttı. Trakya’da bulunan 14 baraj geçtiğimiz ay 512 milyon 811 metreküp ölçülürken yağışlar sonrası 614 milyon 769 bin metreküp olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Tekirdağ’da Aralık 2021'de 4 barajın doluk oranı 150 milyon 730 bin metreküp iken 160 milyon 205 bin metreküpe yükselirken Edirne’de 198 milyon 846 bin metreküp su bulunan 6 baraj 237 milyon 251 bine ulaştı. Kırklareli'nde ise 163 milyon 235 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı, 217 milyon 313 bine çıktı.