Türkiye Gazetesi

Bursa merkezli 13 ilde otomobil dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin özellikle ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçları satın aldığını tespit etti.

CHANGE YÖNTEMİYLE TEKRAR PİYASAYA SÜRDÜLER

Ekipler, bu şüphelilerin, Bulgaristan'daki bağlantıları aracılığıyla söz konusu araçlarla aynı marka, model ve renkteki araçları ülkeye soktuğunu belirledi. Yurt dışından getirilen araçların "change" (değiştirmek) yöntemiyle motor ve şasi numaralarının ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkaran polis, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçti.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa, İstanbul, Aydın, Edirne, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Nevşehir ve Çorum'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, şasi değiştirmede kullanılan 36 numaratör, 18 satış ve vekaletname belgesi, Türkiye ve başka ülkelere ait 6 plaka, 4 araç ruhsatı ve yabancı araç alım satımında kullanılan belgeler ele geçirildi.

10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Söz konusu yöntemle motor ve şasi numaraları değiştirilen 10 milyon lira değerinde 38 aracın satıldığı bilgisine ulaşan ekipler, bunlara da el koydu. Araçları satın alan vatandaşların, otomobillerin motor ve şasi numaralarının değiştirildiğinden haberlerinin olmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.