Türkiye Gazetesi

Uşak-İzmir kara yolundaki Alaşehir kavşağında S.Ş. (34) sürdüğü seyir halindeki kamyonet, S.G'nin (45) kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta yer alan Y.M (57), A.P(48) ve H.D (36) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar Kula ve Salihli devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kamyonet'in çarptığı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Tedavileri sürüyor.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

4 kişinin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü S.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.