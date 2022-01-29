Türkiye Gazetesi

Olay Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde müstakil bir evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Bayram Yılmaz (58), henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın devam ettiği esnada dışarıdan gelen çiftin oğlu M.Y.’de tartışmaya dahil oldu.

Tartışma şiddetlenince çiftin oğlu diğer odadan getirdiği tüfekle babası Bayram Yılmaz (58)’ı vurdu. Sol gözünden vurulan adam kanlar içerisinde yere düştü.

Annesiyle tartışan babasını tüfekle vuran genç olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri 58 yaşındaki adama müdahale etti ancak adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİSLERE TESLİM OLDU

Babasını tüfekle vuran genç polis ekiplerine teslim olurken, olayda kullanılan suç aleti ikametin girişinde parçalara ayrılmış halde bulundu. Bayram Yılmaz’ın cenazesi Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.