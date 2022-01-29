Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi olan Adem. A.Ö. (12), doğum gününü kutladıktan sonra evinin terasına çıktı. Burada eğlenen Adem A.Ö.'ye maganda kurşunu isabet etti.

Karın kısmından yaralanan çocuk kanlar içinde yere yığılırken, sesler üzerine ailesi terasa çıktı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı çocuğu Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri Adem A.Ö.'nün kıyafetinden çıkan mermide çalışmalarını gerçekleştirirken, magandaların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastaneye kaldırılan Adem A.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.