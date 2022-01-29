Türkiye Gazetesi

Milas ilçesinde bir süre önce askerden gelen 24 yaşındaki Ramazan Gürsoy yakınları tarafından evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde Gürsoy’un yaşamını yitirdiği belirledi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İntihar etmiş olabileceği düşünülen Gürsoy’un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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