Manisa Akhisar'da yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan kadının öldüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadın, aramalar sonucu evinde yanıklar içinde ölü halde bulundu.
VÜCUDUNDA 2. DERECEDEN YANIKLAR TESPİT EDİLDİ
Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi’nde yaşayan A.P.’den (93) haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açtıklarında yaşlı kadını sobanın yanında yaralı halde bulan yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler vücudunda 2. derece yanıklar oluşan A.P.’nin öldüğünü belirledi.
A.P.’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Morguna kaldırılırken, soruşturma devam ediyor.
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