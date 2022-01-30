Türkiye Gazetesi

Muş merkeze 48 kilometre uzaklıkta bulunan 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde etkili olan yağıştan dolayı köy kara gömüldü. 100 haneli yaklaşık 600 nüfuslu köyde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtınanın da etkisiyle ahırlar, köydeki evler ve samanlıklar kara teslim oldu. Kara gömülen köyde vatandaşlar kendi imkanlarıyla kazdıkları patika yollara ulaşım sağlıyor. Vatandaşlar günün büyük bir bölümünü karla mücadelede kullandıkları küreklerle geçiriyor.

YERDEKİ KARLARLA ÇATILAR BİRLEŞMİŞ DURUMDA

Kar yağışından dolayı bütün evlerin kar altında kaybolduğunu ifade eden köy sakinlerinden Eyüp Omur, ahırlara ulaşmak için tünelleri kullandıklarını söyledi. Açtıkları tünelleri Bolu tüneline benzeten Omur, “100 metre Bolu tüneli gibi tünel açtık. Adeta Bolu tüneline benziyor. Burada her kar yağışında samanlarımız, evlerimiz, ahırlarımız kar altında kayboluyor. Biz adeta karın altında felç oluyoruz. Yerdeki karlar çatılarla birleşmiş durumda” dedi.

KAR İNSAN BOYUNU GEÇTİ

Kar yağışının bu sene hiç ara vermediğini anlatan Eyüp Omur, “Her gün her gün kar yağıyor. Kar insan boyunu geçti. Burada çok rüzgar ve tipi oluyor. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşıyor, bazı yerlerde ise yarım metre” ifadelerini kullandı.

PATİKA YOLLAR YAPIYORLAR

8-9 defa damda kar temizliği yaptıklarını vurgulayan vatandaşlardan Mustafa Yöndem ise “Artık kar atacak yer kalmadı. Bu sene 1,5-2 metre kar yağışı var herhalde. Bütün evler kara gömülmüş durumda. Hayat durdu. Damın üstündeki karı aşağı atıyoruz, evlerin önü kapandığı için bir de aşağı inip kapıların önünü temizliyoruz. Bunu yapmak zorundayız yoksa yollar kapanır ve insanlar geçemez. Evlerin önü fazla kapandığı zaman patika yollar yapıp aralardan öyle gidip geliyoruz” diye konuştu.