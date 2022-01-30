Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için 33 ile çığ uyarısında bulundu. Zorlu kış şartlarının devam ettiği ülkede Meteoroloji, vatandaşlara uyarı yaparak sarı kodlu uyarıda bulundu.

33 İL İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 33 il arasında Ağrı, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Kars, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan Düzce, Amasya, Bingöl, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük bulunuyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İÇ KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

29 Ocak-4 Şubat arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Meteoroloji'den kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı Meteoroloji 27 ocak 2022 hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülkenin büyük bölümünde buzlanma ve don olayı yaşanacak. Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari, Şırnak, Van'da kuvvetli) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak.

Ardahan -31,5'u gördü, şehir buz kesti Dün gece ısının sıfırın altında 31,5 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk kenti oldu.

Meteoroloji'den 3 il için don uyarısı Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş, Bitlis ve Van bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.