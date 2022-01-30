Türkiye Gazetesi

Çatalca Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde İstanbul Havalimanı’na polis taşıyan minibüs buzlanmadan dolayı kayarak yan yattı. Minibüsün içindeki 13 polis yaralanırken, 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.