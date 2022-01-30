Türkiye Gazetesi

Başta Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi olmak üzere tur operatörleri aracılıyla Kars’a gelen vatandaş tarihi mekanları gezerek tatilin keyfini çıkarıyor. Kars Kalesi ve Kümbet Cami (12 Havariler Kilise) yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

YABANCI TURİSTLER DE GELİYOR

Kars’a yurt içinden ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistler, Kümbet cami (12 Havariler Kilisesi)’ni ziyaret ediyor. Buradan Kars Kalesi’ne çıkan turistler, daha sonra Çıldır Gölü, Ani Ören yeri ve Sarıkamış’ı geziyor.

Ardahan -31,5'u gördü, şehir buz kesti Dün gece ısının sıfırın altında 31,5 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk kenti oldu.

Kars, Ardahan ve Ağrı'da mahsur kalan araçlar kurtarıldı Kars, Ardahan ve Ağrı'da etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı, onlarca araç yollarda mahsur kaldı. Bölgelere sevk edilen çok sayıda ekip araçları kurtardı.