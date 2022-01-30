Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nden gelip Şelale Mahallesi istikametine gitmekte olan Harun Tuncer Şahin’in kullandığı otomobil ile seyir halindeki Suat Gök’ün kullandığı hafif ticari aracın kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucunda kaza meydana geldi.
BURNU BİLE KANAMADI
Çarpışmanın şiddetiyle korkulukları parçalayarak kanala uçan hafif ticari araç sürücüsü Suat Gök, kanal içerisindeki araçtan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı.
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Zincirleme kaza ortaya çıkardı: Biri Covid'li biri alkollü Edirne'de üç aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü kadın Covid-19 hastası çıktı, tır sürücüsünün ise 176 promil alkollü olduğu belirlendi. Covid-19 hastası kadın hastaneye sevk edilirken, alkollü tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Yozgat'ta feci kaza, 3 ölü var Yozgat’ta meydana gelen feci kazada araba, çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.