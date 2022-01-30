Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde gerçekleşen kazada, F.A. (25) sürdüğü otomobilde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve elektrik direğine çarptı. Ardından hızını alamayan otomobil duvara çarptı. Kazada sürücü F.A. ağır yaralanırken, otomobilde bulunan F.A.(27) ve C.G. (26) hafif yaralandı.

25 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Yaralılar çevrekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri başta ağır yaralı olan sürücü ve diğer 2 yaralıyı Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü 25 yaşındaki F.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

F.A'nın cenazesi otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerin yürüttüğü soruşturma sürüyor.