Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir)  adet  Profesör,  3  (üç)  adet  Doçent,  3  (üç)  adet  Doktor  Öğretim  Üyesi;  “Öğretim  Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin”  ilgili  maddeleri  uyarınca  5 (beş) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere 12 (on iki) adet öğretim elemanı alınacaktır.                  

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