Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yurdun genelinde ulaşım durma noktasına geldi. Yolda buzlanmaların meydana gelmesi nedeniyle ülke genelinde birçok trafik kazası yaşandı. Seferlerin aksamasıyla şehirlerarası yolculuklarda zor zamanlar yaşandı.

HAVA NORMALE DÖNDÜ

Havanın zamanla yumuşaması ve yolların tekrar güvenli hale gelmesi ile yolcular otogarların, havalimanlarının tren garlarının yolunu tuttu. Biletleri iptal olan birçok vatandaş tekrar yolculuk yapmaya başladı.

ULAŞIM SEKTÖRÜ TEKRAR CANLANDI

Üniversitelerinde yarıyıl tatiline girmesiyle otogarlarda yoğunluğa sebep oldu. Vatandaşlar soğuk havadan dolayı otogar binası içerisinde otobüslerini bekledi. Hava şartlarının normale dönmesi ile ulaşım sektörü canlandı.