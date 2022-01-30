Türkiye Gazetesi

Nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım (30), Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş 1 Apartmanı dördüncü katında dairesinin balkonunda tadilat gerçekleştiriyordu. Evlenmeden önce evini yenilediği öğrenilen Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİ EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Dairede ve gencin düştüğü alanda savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Yıldırım’ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor

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