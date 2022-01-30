Türkiye Gazetesi

Zorlu hava koşulları ve bir süredir şiddetini arttıran kar yağışı Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı 6 köyün ulaşımına engel oldu. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçenin yüksek kesimindeki Sincik-Malatya Karayolu güzergahında bulunan Aksu, Arıkonak, Geçitli köyleri ile Türk Dağı yamaçlarındaki Karaköse, Hüseyinli ve Şahinbeyler köyüne 12 gündür ulaşılamıyor.

KÖYLÜLER MAĞDUR

Ulaşımın kar nedeniyle sağlanmadığı için oldukça mağdur olduklarını ve yollarının biran önce açılmasını istediklerini söyleyen köylüler evlerinde yiyecek kalmadığını söyleyerek hayvan yemlerinin tükendiğini ve bu durumdan dolayı oldukça zorlandıklarını ifade etti.

YOLLARIN AÇILMASINI İSTİYORLAR

Ulaşımın sağlanamadığı 6 köyün yaşayanları yollar kapalı olduğu için ilin yetkililerinden yardım isteyerek yollarının açılmasını istedi.