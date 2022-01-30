Türkiye Gazetesi

Yalova’nın Çınarcık meydana gelen olayda evinin balkonuna tadilat yapan genç dengesini kaybederek 4. kattan aşağıya düşerek öldü. Talihsiz gencin balkondan düştüğü an güvenlik kamerasına da yansıdı.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım (30), Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş 1 Apartmanı dördüncü katındaki dairesinin balkonunda tadilat gerçekleştiriyordu. Evlenmeden önce evini yenilediği öğrenilen talihsiz gencin, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Dairede ve gencin düştüğü alanda savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yıldırım’ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

30 yaşındaki Hasan Yıldırım'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gencin demir kesmek isterken dengesini kaybedip dördüncü kattan aşağıya düştüğü görülüyor.

Balkondan düştü sanılıyordu... Korkunç gerçek Kayseri'de geçen sene, balkondan kazara düşerek öldüğü sanılan kişinin, hasmı tarafından balkondan atıldığı ortaya çıktı.



3 yaşındaki çocuk 3’ncü kattaki balkondan düştü Erzincan’da 3 yaşındaki çocuk apartmanın üçüncü katında bulunan balkondan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sadece kolunun kırıldığı belirlendi.