Türkiye Gazetesi

Yenimahalle ilçesinde bulunan bir sitede, iki hafta önce yöneticilik için başkanlık seçimi yapıldı. Bir grup site sakini ise seçime katılmayan daireler adına fazladan oy kullanıldığını iddia etti. İki grup arasında kavga çıkmasının ardından seçim tekrarına gidildi. Bugün yapılan seçim tekrarının ardından iki grup arasında aynı konudan tekrar kavga çıktı.

KAVGA SİTE DIŞINA TAŞDI

Yönetim katında çıkan kavgada taraflar birbirine bıçak çekerken, arbede site dışına kadar taşındı. Site sakinlerinin de kavgaya karışmasıyla büyüyen olay, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. Kavgada yaralananlar ise 112 ekiplerince site önünde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

"HERKES BİRBİRİNE GİRDİ"

İki grup arasında daha önce de husumet olduğunu bilgisini veren Can Köse, şunları kaydetti:

“Ondan dolayı iki hafta önce ilk seçimi yapıyorlar. Sonrasında oy çalındı gibisine, diğer gelmeyen veya seçime katılmayan daireler için onların adına oy kullanma hakkı gibi bir kağıt düzenliyorlar. Ondan dolayı iki grup birbirine giriyor. Duyduğuma göre de iki kişi silah çekiyor. Sonra zaten polis geliyor ayırıyor. İlk seçimlerin yapıldığı gün büyük bir kavga olmuş. Ama bugün daha da büyük bir kavga olmuş. Bugün de yine aynı konudan kavga etmişler. Siz oy çalıyorsunuz gibisine. Birbirini bıçaklamışlar. Adam önce karşısındaki bıçaklıyor, o onu bıçaklıyor. Dışarıya kadar da kavga sürüyor. Site sakinlerine kadar herkes birbirine girmiş. Polis, ambulans falan hepsi buradaydı.”

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