Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'ndeki sokak köpekleri dehşet saçıyor. Nedim Tekerli'ye ait ağıla giren köpkekler, koyunlara saldırdı. Koyunlardan 4'ü telef oldu, 3'ü yaralandı.

Tekerli, aynı mahallede birkaç gün önce başka bir besicinin ağılına giren köpeklerin 10 civarında koyunu telef ettiğini söyledi.

Köpeklerin sürü halinde gezdiğini dile getiren Tekerli "Sokak hayvanlarına müdahale edilmesini istiyoruz. Köpeklerin belediye tarafından toplatılıp özenle bakılmasını talep ediyoruz. Yoksa bizim gibi birçok insan mağdur olacak" dedi. Bu arada, yaralanan 3 koyun veteriner tarafından tedaviye alındı.

Sokak köpekleri 7 yaşındaki kızı parçalayarak öldürdü Rusya'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde hayatını kaybetti.

İstanbul'un köpekleri Kocaeli'nin kabusu oldu İstanbul'dan toplanan ve Kocaeli'nin Gebze ilçesine bırakılan köpekler, sokaklarda tehlike saçıyor. Bilinçsizce sokaklara bırakılan köpekler kazalara neden olmanın dışında açlıktan hırçınlaşıyor ve yoldan geçenlere saldırıyor.

11 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı Manisa'nın Gördes ilçesinde okula gitmek için evinden çıkan 11 yaşındaki Furkan Sakız isimli çocuk sokak köpeğinin saldırısına uğradı.