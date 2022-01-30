Türkiye Gazetesi

Ankara Polatlı’da oturan 21 yaşındaki Şevval Abanoz, cuma gecesi eski bir hastane binasının önünde ölü bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan kocası Samet Abanoz, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 2,5 aylık evli olan Abanoz’un cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak memleketi Kırıkkale’ye götürüldü. Kızlarını burada defneden aile şok suçlamalarda bulundu.

"DAMADIMIZ, KIZIMIZI KOLUNDAN TUTUP GÖTÜRMÜŞ"

Acılı anne Gamze Kutlu “Çocuğumun evine gittik. Üst komşusu bize ‘Onlar çok şiddetli kavga etti. Oğlan kapıları yumrukladı. Kızınızı kolundan tutup sokağa attı. Arkasından da koşarak gitti’ dedi. Dünürümdedirler diye oraya gittik. Bulamadık. Damadım benim kızımı nere götürdü? Bunun cevabını arıyorum. Çünkü benim evladım ‘Anne saat 8’den sonra Polatlı’da hayat duruyor. Burada sokağa çıkmaya korkuyorum’ diyordu” dedi.

"ADALET İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenen anne Kutlu “Yeter, bu analar yanmasın. Şevval’ime sahip çıkın. Kadına şiddete hayır. Ben çocuğumu gül gibi yetiştirdim. Kıydılar benim evladıma. Şaibeli olaylar var, saatler tutmuyor. Telefonları kapatıp sırra kadem bastılar. Adalet istiyorum” diye konuştu.

"KIZIMIN CESEDİNİ, DAMADIN ARKADAŞI BULUYOR"

Otopsi raporu gelene kadar hiçbir şeyin netleşmeyeceğini ifade eden Gamze Kutlu “Dünürlerime sesleniyorum: Siz insan değil misiniz? Niye bizi arayıp ‘Kızınıza böyle oldu, gelin’ demediniz. Evladımın cansız bedeni bulunmuş, bizim haberimiz yok. Damadın iş yerinde çalışan biri varmış, cesedi o buluyor. O nerede biliyormuş orayı?” ifadelerini kullandı.

"'METRUK BİNADI ATLADI' DİYORLAR, İNANMIYORUZ"

Baba Uğur Kutlu ise kızının hakkını aradığını aktararak “Eşim bir taraftan arıyor, ben bir taraftan arıyorum. Sonra eşimin telefonuna cevap veriyor. ‘Ufak bir tartışma yaşadık. Ben size haber edeceğim' diyor. Bu sözden sonra bir daha da ulaşamadık. Kapılarına gittik, kimse yok. Kızımı kolundan tutup dışarı sürüklemiş. Komşular ‘Yapmayın, etmeyin, daha yeni evlisiniz’ diye ikaz etmiş. Kızımın metruk binadan atladığı söyleniyor. Biz buna inanmıyoruz” şeklinde konuştu.



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