Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Maltepe’de D-100 karayolu Kadıköy istikameti Zümrütevler mevkiinde yaşandı.

Trafikte seyir halindeki iki otomobil sürücüsü araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdı. Bunun üzerine araçlarından inen sürücüler, sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede otomobillerde bulunan iki grup arasında tekme tokat kavgaya dönüştü.

Kavga sonucu D-100 karayolu ringe dönüşürken, sürücüler yolda buldukları taşları birbirine savurdu.

Trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan yol verme kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul-Ankara arası D-100 yolu her iki yönde ulaşıma açıldı Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul – Ankara arasında D-100 kara yolunun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını duyurdu. TEM Otoyolu’nda ise İstanbul yönü tüm araçlar için trafiğe açılırken, Ankara yönünde çalışmalar devam ediyor.

Maltepe'de D-100 kara yolu kapatıldı Maltepe'de D-100 kara yolu kavşak projesi nedeniyle geçici olarak kapatıldığı öğrenildi. Geçişlerin bir süre yan yol üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Makas atan sürücü D-100'ü birbirine kattı: 3 yaralı Maltepe'de makas atarak ilerleyen otomobil, seyir halindeki başka bir aracı sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden diğer araç Tevhide Ç. yönetimindeki otomobile çarparak takla atmasına neden oldu.