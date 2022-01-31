Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada 1 kişi canından oldu, 13 kişi de yaralandı. Akçakale-Ceylanpınar kara yolunun 15. kilometresinde iki otomobil çarpıştı. Kazada Vadha Gezek isimli bir kişi hayatını kaybetti, otomobillerde bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Afyonkarahisar’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.



Feci kazada sürücü kursu öğretmeni hayatını kaybetti Küçükçekmece’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kursu öğretmeni, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.