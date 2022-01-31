Türkiye Gazetesi

Antalya'da tek gözlü evde yalnız yaşayan Ayşegül T.'nin (24) yerde hareketsiz yattığını fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

ÇAKMAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşegül T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, genç kadının uyuşturucu madde kullanımı yüzünden öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kadının cesedinin yanında hemen yanında ise yan yana dizilmiş 10’dan fazla sayıda çakmak olduğu öğrenildi

Bir süre önce Denizli’den Antalya’ya geldiği öğrenilen Ayşegül T.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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