AFAD’tan paylaşılan verilere göre, saat 03.49’da merkez üssü Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde büyük paniğe neden olurken, şuana kadar can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Bingöl gece yarısı 4,7 ile sallandı
31.01.2022 - 04:31 | Son Güncelleme: 31.01.2022 - 04:33
Türkiye Gazetesi
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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