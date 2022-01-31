Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Gerçek bir Hollywood Gülüşü’nün tanımı ise şöyle: Güldüğünüzde üst azı dişlerine kadar bütün dişlerin görünmesi, üst dişlerin kesici kenarlarından geçen hayalî çizgiyle alt dudağın güzel bir uyum oluşturması ve üst diş etlerinin en fazla 2 milim görünmesidir. Yani hastanın burun, çene, dudak, diş, diş eti ve suratının incelenerek kişiye özel en uygun gülüş hedeflenir.

ÖZGÜVENİ DE ARTTIRIYOR

Son dönemlerde oldukça popüler olan bu operasyonda diş beyazlatma, porselen lamineler, kompozit lamineler, tam seramik kaplamalar, zirkonyum destekli kaplamalar, ortodontik tedavi, eksik diş var ise implant tedavisi, diş eti cerrahisi uygulanıyor. Hollywood Gülüşü, estetik ve simetrik dişlere sahip olunmasını sağlayarak kişinin öz güvenini de arttırıyor.