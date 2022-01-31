Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Saç tasarımcıları 2022 yılında en çok tercih edilen renklerin gümüş gri, normal gri, soft gri, platin sarı, koyu sarı, açık sarı ve platin olduğunu ifade etti. Grinin tonları erkekler tarafından tercih edilirken, kadınların gözdesi yine sarı ve tonları oldu. 6 aydan 6 aya boya işlemlerinin yapıldığını belirten tasarımcılar “Boyanın yapılışına göre bu süre 2 aya kadar da değişebiliyor” diyor.

BAKIM ŞART

Saçın yanma ihtimaline dikkat çeken işin uzmanları “Saçın bir asidik PH oranı var. Bu oran normalde 4 buçuk bazı ile 5 buçuk bazında olması gerekiyor. Saça işlem yaptırdığınız zaman asidik oranı yukarı çıkar. Oranı dengelemek için tekrardan bakım yapılması şart. Bakımı yapılmadan tekrardan açma işlemi yapılırsa saç yanar ve kopar. Evde yapılan bakımlar haftalık ve günlük bakımlardır. Uzmanlar tarafından yapılan ise 3-5 ay arasında olduğu için bu oranı dengeliyor. O zaman kişi tekrardan saçına açma ve boyama işlemi yaptırabilir” ifadelerini kullanıyor.