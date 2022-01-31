Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışına teslim olan Başkent, beyaza büründü. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağış bazı bölgelerde devam ederken, şu ana kadar ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşanmadı.

MANSUR YAVAŞ'TAN UYARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada akşam saatlerinde başlayan kar yağışının devam edeceğini belirtti.

Yavaş, "1052 araç, 3138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da 'kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısı yaptı.

TEM'de kar temizliği: Ankara yönü trafiğe kapatılacak Etkili olan yoğun kar yağışları sonrası trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarını temizlemek için TEM otoyolu Bolu Tüneli'nin Ankara yönü bu gece kısa süreli olarak trafiğe kapatılacak.