Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da il genelinde akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışı etkisini gösterdi.

Sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtilerek, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankara'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

YARIN SABAH KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabahtan itibaren İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek karın, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacak.

Doğu Akdeniz'deki yağışların ise Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 600 metre üzeri yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

46 İL İÇİN SARI KODLU UYARI! ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji'den 46 ilimiz için sarı kodlu uyarı geçildi. Vatandaşlar eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarılırken; yurt genelinde buzlanma, don, yer yer sis ve pus gibi olumsuzluklara karşı dikkat çekildi.

Bu iller arasında Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasta, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Ordu, Rİze, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Şırnak, Ardahan, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce var.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 8

İzmir: Parçalı bulutlu 12

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 7

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

Ankara'da kar yağışı etkili oldu Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Yağış, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü Elazığ'da bulunan bir düğün salonu, yoğun kar yağışı sonra çöktü.