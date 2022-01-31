Türkiye Gazetesi

İstanbul Bahçelievler'de görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Saat 03.30 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesinde iddiaya göre; seyir halinde olan Emrah Y. yönetimindeki otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile havalanan araç, park halindeki bir ticari aracın üzerine devrilerek dik bir şekilde asılı kaldı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Polisin yaptığı kontrolde otomobili kullandığı düşünülen Emrah Y.'nin alkollü olduğu belirlendi.

Sarhoş olan sürücü, uzun süre alkolmetreye üflemedi. Polislerin uzun süren ikna çalışması sonucunda Emrah Y.'nin 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Emrah Y. ve yanındaki yolcu gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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