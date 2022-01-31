Türkiye Gazetesi

Otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle önce önünde seyir halinde olan otomobile, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ile içerisinde yer alan yolculardan biri sağlık ekiplerinin kaza yerinde ambulansta uyguladığı tedavinin ardından tekrar yola koyuldular.

Mercedes markalı otomobilin sürücüsüne ise önce ambulansta tedavi uygulandı, ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazadan dolayı cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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