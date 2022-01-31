Türkiye Gazetesi

Adana’nın Kozan ilçesi ile Osmaniye’nin Kadirli ilçesi arasında yer alan Akköprü Mahallesindeki 1 dönüm arazisinde 4 sera kurarak topraksız tarım ile marul yetiştiren 38 yaşındaki Süleyman Dal, küçük arazilerde yapılan tarımla en az 28 bin TL kazanmanın mümkün olduğunu belirtti. İstanbul’da yaşarken ailesini zaman ayıramadığı için memleketine dönme kararı aldığını söyleyen Dal, “Aklımda iki iş fikri vardı. Hayvancılık veya tarım. Çünkü geldiğimde köylülerin atıl küçük arazilerini değerlendirmediğini gördüm. Belki onlara fikir ve yenilik olur amacı ile bu işe girdim. Büyük topraklara sahip olanlar değil kısıtlı imkanlarla, insanlara belki fikir olur diye bu işe başladım” dedi.

TOPRAKSIZ TARIM YAPIYOR

Her seradan yılda 8 kez ürün alabileceğimiz 7 bin 200 kök marul üretimi için yer hazırladıklarını anlatan Dal, "Toprağın görevini küçük saksılarda sağlıyoruz. Topraksız tarım oluyor. Hiç toprak yok. Toprağın işlevi tutunmayı sağlamak. Bitkiyi besleyen mineraller ve su sistemine eklediğimiz besinlerle beslenmesini sağlıyoruz. Suyu da boşa harcamıyor dönen bir sitem ve ısırgan otundan yaptığımız organik gübre ile bitkiyi besliyoruz" diye konuştu.

KÜÇÜK ARAZİLER TARIMA KAZANDIRILABİLİR

Marulun getirisinin yüksek olduğunu ve küçük arazilerin tarıma kazandırılabilmesi adına örnek olduğunu kaydeden Süleyman Dal, “Marulun tanesi 3-5 TL arasında satılıyor. Aracı olmadan kendimiz satıyoruz. Potansiyel olarak söylersek 7 bin kök aynı yerden 8 kez ürün almak anlamına geliyor. Şu anki şartlarda her seradan yaklaşık 28 bin TL civarında kazanç potansiyeli var” dedi.

MARULLAR HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Anne Hediye Dal (56) ise marullar ile hayatının değiştiğini ifade ederek, “Her gün bunlarla uğraşıyorum spor yapmış oluyorum. Saksıya koy ve her gün 2 dalını ye. Çok keyifli ve güzel” diye konuştu.