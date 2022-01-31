Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 883. gününde de sürüyor. Evlatlarını almakta kararlı olan aileler, soğuk havaya rağmen çocuklarının yolunu gözlüyor.

TESLİM OL ÇAĞRISI YAPARAK EVLADINI BEKLİYOR

Adana'da kaldıkları dönemde kaçırılarak götürülen kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdüren baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, kızı Gülcan Biçer için eyleme devam ettiğini ve 'teslim ol’ çağrısı yaparak evladını beklediğini yineledi.

ÇEKİNMEYİN, KORKMAYIN VE ONLARIN YALANLARINA KANMAYIN

Dağda bulunan bütün çocuklara teslim olmaları için çağrıda bulunan baba Biçer, "3 yıla yakındır HDP il binası önünde eylem yapıyoruz ve eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. Kesinlikle çocuklarımız gelmeyene kadar biz, buradan ayrılmayacağız. Dağdan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan 34 çocuk şu anda ailesinin yanındadır. Dağda bulunan bütün çocuklara sesleniyorum. Çekinmeyin, korkmayın ve onların yalanlarına kanmayın. Kaçın gelin güvenlik güçlerine teslim olun” dedi.

Kar altında evlat nöbeti Çocukları dağa kaçırılan aileler, dondurucu soğuğa rağmen HDP önünde nöbette... Diyarbakır ve Muş'ta umutla yol gözleyen aileler, PKK'ya “Artık yakamızdan düşün” diye haykırıyor.

Evlat nöbeti 858'nci gününde! Aileler çocuklarına 'dön' çağrısında bulundu Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 858’inci gününde de devam ediyor.