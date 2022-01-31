Şuhut'ta dün gece yarısı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe genelinde etkisini göstermeye devam ediyor.
KAR KALINLIĞI 10 CM
Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulduğu ilçede trafikte zaman zaman aksaklıklar oluştu.
İlçe Özel İdare ekipleri ise kapanan köy yollarında kar küreme çalışmalarına başladı.
Yağış sonrası ilçe genelinde süren karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, kayak tutkunları Kartepe'ye akın etti Kar kalınlığının 1 metre 15 santimetreye ulaştığı Kartepe'de tatilci yoğunluğu yaşandı.
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yoğun kar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'den 46 ilimiz için de sarı kodlu uyarı geçildi