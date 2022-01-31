Türkiye Gazetesi

Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmada kendini istihbaratçı olarak tanıtan S.F.’ninde aralarında olduğu 370 kişiden oluşan suç oluşumu tespit edildi. Şebekenin “yurtiçinde ve yurtdışında iş bulma, yurtdışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme” gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

ARALARINDA SİYASETÇİLER DE VAR

Aralarında yargı mensubu, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, özel sektör yöneticilerinin de bulunduğu oluşumun elebaşının ise ‘Pınar Taşçı’ kod isimli S.F. olduğu öne sürüldü. Yapılan tespitlerin ardından Ankara merkezli olarak yapılan operasyonlarda “Atadedeler” ismini veren suç yapılanması ortaya çıkarıldı. Elazığ’da kurulan, faaliyet alanı ise İzmir olan örgüte yönelik operasyon yapıldı.

FETÖ’DEN İHRAÇ ÜSTEĞMEN İLE YAKALANDI

S.F. ile FETÖ’den ihraç eski üsteğmen A.E., Samsun’da birlikte yaşadıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan S.F. ve A.E. tutuklandı.