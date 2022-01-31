Türkiye Gazetesi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Mahallesi’nde 40 gün önce olay meydana geldi. Epilepsi hastası Fatma Keskin (46) evlerinin salonunda bulunan sobanın yanında epilepsi krizi geçirdi. Bu sırada sobanın üzerindeki kaynayan yemek tenceresi üzerine dökülen Fatma Keskin boynundan, vücudundan, kollarından ve sırtından yanarak yaralandı.

HASTANEDEN HAYATINI KAYBETTİ

3 derecede yanarak yaralanan Keskin, Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Samsun’daki hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alınan Fatma Keskin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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