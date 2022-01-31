Türkiye Gazetesi

Yılbaşından bu yana sık sık gündeme gelen sahte alkole bağlı ölümler her geçen gerçekleşiyor. Arnavutköy'de yaşayan 55 yaşındaki yabancı uyruklu olduğu öğrenilen adam akşam saatlerinde sahte alkol aldı. Sabaha doğru sahte alkol nedeniyle rahatsızlanarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yabancı uyruk Selam Ş., sağlık çalışanları tarafında yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şahsın sahte alkolü aldığı yeri belirlemek için çalışma başlattı.