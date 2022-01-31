Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Ayarladığı nakliyeci ile ikinci el malzeme satan dükkana gelen hırsız, dükkanda bulunan eşyaları tek tek kamyonete yüklemeye başladı. Eşyaları taşırken zorlanan hırsız, esnaftan yardım istedi. Esnaf ise hırsızı dükkanın elemanı zannederek yardımcı oldu. Hırsızla beraber tüm beyaz eşyaları kamyonete yükleyen esnaf olayı sonradan fark etti. O anlar ise kameralara yansıdı.

ESNAFTAN YARDIM İSTEDİ

Antalya’da bir hırsız, daha önceden ayarladığı nakliyeci ile ikinci el malzeme satan dükkana yönelerek içerde bulunan eşyaları kamyonete yüklemeye başladı. Eşyaları taşırken zorlanan hırsız, nakliyeciden yardım istedi. Nakliyeci ise belinin ağrıdığını söyleyerek hırsızın teklifini reddetti. Tek başına kalan hırsız ise çareyi çevrede bulunan esnaftan yardım istemekle buldu.

HIRSIZLA BERABER KAMYONETE YÜKLEDİ

Çevrede bulunan bir esnaf ise hırsızı dükkanda çalışan bir elaman zannederek yardım etti. Hırsızla beraber beyaz eşyaları kamyonete yükleyen esnaf, gerçeği sonradan öğrendi. O anlar ise saniye saniye kameralara kaydedildi.

“BENİM ELAMANIM OLDUĞUNU SANDI”

Dükkanın sahibi Sezai Ateş ise ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, "Olay Cumartesi günü gerçekleşti. Ben montajdaydım, dükkanda değildim. Arkadaşlar geliyor buraya nakliyeci tutuyor. Buradan komşudan rica ediyor, çamaşır makinesini yüklüyor. Ben bu zamana kadar hiçbir komşuma söyleyemedim bana yardım edin diye. Hırsız bir güzel çağırıyor, beraber yüklüyorlar ve satıyorlar. Komşum da yardım ederken benim elamanım olduğunu sanıyor ve malzemeyi o şekilde götürüyorlar.” dedi.

“BEN YARDIM ET DESEM ETMEZLER”

Komşularımdan yardım etmelerini istesem etmezler ama hırsıza ettiklerini belirten Ateş, “Kesinlikle komşum bilmeden benim elamanım sanıyor. Belki de ben ucundan tut desem yardım etmezler ama hırsızla beraber yüklemişler. Buradan iki adet çamaşır makinesi, mini buzdolabını kapının önünden götürüp hurdacıya satmışlar. “

“KOMŞUMDA ŞOK OLDU AMA İŞ İŞTEN GEÇTİ”

Komşusunun da gerçeği öğrendikten sonra şok olduğunu söyleyen Ateş, “Hatta nakliyeciye yardım etmesini istemiş. Nakliyeci, “benim belim ağrıyor kaldıramam” demiş. Komşudan yardım istemiş işi olunca başka komşudan yardım istemiş. Yardım eden komşuya gittim. Neden böyle yaptın diye. “Ne diyorsun abi. Ben bilmeden yardım ettim, senin elamanın zannettim” dedi. O da şok oldu ama iş işten geçti" şeklinde konuştu.