Türkiye Gazetesi

Bodrum'da Yalıkavak - Torba yolunda seyreden kamyonetin şoförü Ö.G. yolda U dönüşü yapmak istedi. O esnada aynı yerden kalan F.K'nın sürdüğü motor U dönüşü yapan kamyonete çarptı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen ve bir şirkette satın alma müdürü olarak görev yapan motor sürücüsü F.K. kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale etti.

MOTOR SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.