Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Yarın, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler ile Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 10:00 ve 14:00, Geyikli'den ise saat 11:00 ve 15:00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Bozcaada ve Gökçeada'da bazı feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi bitiyor Bursa ve İstanbul arasındaki deniz yolu ile yolcu taşımacılığının 14 yıldır en önemli aktörlerinden biri olan Mudanya’dan İstanbul’a arabalı feribot seferleri tarih oluyor.
Çanakkale’de yarınki ada seferleri iptal edildi
Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına sebebi ile iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
Etiketler : feribot,haberler,çanakkale,gestaş,