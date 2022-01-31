Türkiye Gazetesi

Iğdır'da husumetlisi ile tatışan genç bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Cumartesi akşamı saat 20.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'ndeki Samanpazarı civarında meydana geldi. Birbiri ile husumetli olan Y.A. ile M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, bıçakla M.Ö’yü yaraladı. Ağır yaralanan M.Ö., çevredekilerin yardımıyla ticari taksiyle Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen M.Ö. kurtarılamadı.



SALDIRGAN OPERASYONLA YAKALANDI



Saldırının ardından kaçan Y.A., Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



El salladı kalbinden bıçaklandı Bursa’da Muhammet Karabulut, el salladığı kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı.

17 yaşındaki genç kız tartıştığı şahıs tarafından 5 yerinden bıçaklandı Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki genç kız tartıştığı şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 5 yerinden bıçaklandığı öğrenilen kız hastaneye kaldırıldı.



El salladı kalbinden bıçaklandı Bursa’da Muhammet Karabulut, el salladığı kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı.