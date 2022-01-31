Türkiye Gazetesi

Bolu’nun Göynük ilçesinde bir caminin sundurmasının üzerinde kar birikince feci bir kaza yaşandı. Cami cemaatinin namazdan çıktıkları esnada sundurma çötü. Feci olay sonrası 5 kişi yaralandı.

YARALILAR ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA KURTARILDI

Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesinde bulunan Aksungur Camii'nin girişinde bulunan sundurma, üzerinde biriken kar kütlesi sebebiyle ikindi namazından çıkan vatandaşların üzerine düştü. Sundurmanın altında kalarak yaralanan 5 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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