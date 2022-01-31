Türkiye Gazetesi

Burdur'da çıkan ev yangınında anne ve 2 çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Halil ve Hatice Köklü'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

3'Ü DE YANAN ODADAYDI



Yangının başladığı odada bulunan 3 yaşındaki Tevfik Emin ve 1,5 yaşındaki kardeşi Kerem ile anneleri Hatice Köklü yaralandı.

ÇOCUKLARIN DURUMU AĞIR

Vücutlarında ciddi yanık oluşan kardeşler ile hafif yaralanan anne, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalenin ardından ağır yaralanan kardeşlerden Kerem Köklü İzmir'e, Tevfik Emin Köklü ise Ankara'ya sevk edildi.



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