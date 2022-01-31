Denizli emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor, yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takibin ardından 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 378 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 400 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 3 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Uyuşturucu tacirleri, Aydın’da kıskıvrak yakalandı Aydın’ın Çine ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirmeyi hedefleyen şahıslar, yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 54 gözaltı İzmir'de 11 ilçede İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 54 kişiden 16'sı tutuklandı.